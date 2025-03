Kvaratskhelia: “Voglio dire una cosa ai tifosi del Napoli. Liverpool? E’ diverso rispetto a prima”

Il PSG esce beffato dalla prima sfida di ottavi di finale contro il Liverpool. La squadra francese, dopo aver calciato verso la porta per ben 28 volte, esce sconfitta 0-1 contro gli uomini di Arne Slott, con un gol nel finale di Elliott.

Tanta delusione per Kvaratskhelia (il migliore in campo dei suoi) che nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi toccati nella sua intervista, prima di chiudere però, il calciatore a domanda mirata ha voluto lanciare un messaggio ai tanti tifosi del Napoli scottati dal suo addio improvviso nel bel mezzo della stagione.

Kvaratskhelia e il messaggio per i tifosi del Napoli dopo la sfida tra PSG e Liverpool

“Sì, penso che meritassimo di più questa sera, perché abbiamo creato tante opportunità e abbiamo avuto tante possibilità di segnare. Ma Alison è stato bravo, ha parato di tutto. Ma nulla è chiuso, c’è una seconda partita, dovremmo prepararci molto bene, concentrandosi sulla prossima gara. Ancora nulla è chiuso, il risultato è minimo e tutto è ancora possibile”.

“La cosa più importante è giocare, non importa la posizione, devi essere pronto per qualsiasi posizione. Penso che sia stata una bella partita della squadra che ha giocato a viso aperto dal primo minuto, perché giocare così contro il Liverpool, creando così tante opportunità, non è semplice, anzi è molto difficile. Abbiamo dimostrato che siamo una buona squadra e oggi abbiamo giocato un ottimo calcio”.

“Ricordavo che quando ero a Napoli avevamo giocato proprio contro il Liverpool: una abbiamo vinto e l’altra perso. Ma questo è il calcio, penso che la prossima partita sarà molto importante. Dobbiamo prepararci molto bene”.

Un saluto ai tifosi del Napoli che ti stanno seguendo? “Sì, ciao Napoli”.