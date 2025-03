Ansia McTominay, le ultime sulle condizioni dello scozzese dopo Napoli-Fiorentina

Le ultime sulle condizioni di Scott McTominay dopo l'infortunio in Napoli-Fiorentina di domenica pomeriggio

Il Napoli oggi ritornerà ad allenarsi, nel mirino c’è la sfida di domenica pomeriggio contro il Venezia al Penzo. Gli azzurri continuano la corsa al tricolore contro l’Inter (capolista) e l’Atalanta (in rimonta, al terzo posto).

Giornata che sarà importante anche per Scott McTominay, il centrocampista scozzese è uscito anzitempo nella sfida contro la Fiorentina per un piccolo problema fisico. Nelle prossime ore saranno fatti tutti gli esami del caso per capire se il calciatore dovrà stare ai box o potrà tranquillamente allenarsi col resto del gruppo.

Le condizioni di McTominay preoccupano il Napoli. Le ultime sullo scozzese

Sulle condizioni del calciatore ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Saranno decisive le prossime ore dove verranno effettuati tutti i controlli di rito. La speranza è che il dolore accusato domenica sia legato alla stanchezza.

“Oggi andrà valutato dopo essere stato sostituito coi viola per una noia fisica. Intoccabile per Conte, l’ex United è uscito nel finale di gara e ora Conte lo valuterà in vista della partita di domenica contro il Venezia prima della sosta. La squadra intanto riprenderà proprio questo martedì gli allenamenti dopo la giornata di riposo che l’allenatore ha concesso ai calciatori”.