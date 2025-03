Buongiorno: “Il Napoli è cazzuto. La coreografia mi ha fatto battere il cuore”

Oggi, 12 marzo 2025, il quotidiano Il Mattino ha pubblicato un’intervista esclusiva ad Alessandro Buongiorno, difensore della SSC Napoli, che sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia azzurra.

Arrivato in estate dal Torino, il centrale classe 1999 si è rapidamente imposto come una delle colonne della squadra allenata da Antonio Conte, conquistando anche il cuore dei tifosi napoletani.

Nell’intervista, Buongiorno si è aperto a tutto tondo, parlando del suo legame con la città, dell’ambizione scudetto e dell’influenza di Conte sul gruppo.

Buongiorno, un amore immediato per Napoli

Torinese di nascita ma con radici campane – i nonni sono di Cardito – Buongiorno ha confessato di essersi innamorato subito di Napoli: “Mi trovo meravigliosamente, sono affascinato dalla gente, dal cibo, dal clima, dal calore delle persone. Nel mio destino, forse, c’era già scritto che avrei dovuto indossare questa maglia”.

Un legame reso ancora più speciale dalla passione dei tifosi, che lo hanno accolto a braccia aperte fin dal suo arrivo. Emozionato, ha ricordato la coreografia delle curve durante Napoli-Fiorentina: “Mi ha fatto battere il cuore anche quando l’ho rivista alla tv, è l’ennesimo esempio dell’amore dei napoletani che avverto dal primo giorno”.

“Anema e core”: il motto di una squadra che sogna

Parlando del Napoli che sta dominando la Serie A, Buongiorno ha usato un’espressione napoletana per descrivere lo spirito della squadra: “Anema e core significa dare tutto per la maglia, mettere noi stessi in quello che facciamo, ogni giorno”.

Ha poi sottolineato l’unità del gruppo: “È un Napoli che ha un grande spirito, dove ognuno si sacrifica per l’altro e tutti hanno voglia di migliorarsi”.

Sul sogno scudetto, il difensore è cauto ma determinato: “Non pensiamo a quello che sarà, contiamo solo sull’oggi. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi, e questo passa dal lavoro quotidiano”.

Conte, il leader che lo ha conquistato

Un passaggio significativo dell’intervista è dedicato ad Antonio Conte, l’allenatore che ha fortemente voluto Buongiorno al Napoli.

Il difensore ha svelato un retroscena sul loro primo incontro: “È successo per caso, il 6 giugno, il giorno del mio compleanno. Ero a festeggiare con gli amici e lui si è avvicinato per parlarmi. Ne sono rimasto colpito subito”.

ùDa quel momento, i due hanno instaurato un dialogo costante: “Ha un carisma unico, sa sempre trovare le parole giuste e trasmette qualità tecniche e tattiche incredibili”.

Per Buongiorno, Conte è il valore aggiunto di un Napoli che non vuole porsi limiti.

Tra campo e vita privata: un ragazzo “normale”

Oltre al calciatore, emerge anche l’uomo. Laureato in Economia Aziendale, Buongiorno ha raccontato come lo studio lo abbia aiutato a crescere: “Ho notato che grazie ai libri migliorava il mio rendimento sul campo, capivo meglio le richieste degli allenatori”.

Fuori dal rettangolo verde, si dedica a scacchi, rompicapo e puzzle, con un unico timore: “Smettere di essere il ragazzo normale che sono ora”.

Tra i ricordi d’infanzia, il passaggio dal nuoto al calcio: “Ero il più alto, mi misero in porta, ma durai poco. Mia madre diceva che prendevo troppo freddo!”.

Sfide e ambizioni

Sul campo, Buongiorno ha parlato delle difficoltà affrontate contro attaccanti come Romelu Lukaku (“L’ansia che mi dava lui non me la dava nessuno”) e della rivalità con Inter e Atalanta: “Sono squadre forti, ma noi guardiamo solo a noi stessi”. Il suo idolo? Un ex Napoli, anche se non ha svelato il nome nell’anteprima dell’intervista: “Uno dei miei miti, esserne accostato mi rende orgoglioso”.

Un messaggio ai tifosi

In chiusura, Buongiorno ha voluto lanciare un messaggio ai supporters azzurri: “La passione dei tifosi è parte del connubio perfetto con la squadra. Vogliamo continuare a farli sognare”.

Parole che riflettono la determinazione di un Napoli che, con il suo difensore roccioso e “cazzuto” – come lui stesso lo ha definito – punta a scrivere una pagina di storia.