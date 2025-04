Serie A 2025/2026, le date ufficiali: non si giocherà a ferragosto. Quando si inizia

La Lega Serie A ha messo nero su bianco il calendario della stagione 2025-26. Con una delibera approvata durante il Consiglio di Lega tenutosi lunedì 31 marzo, è stato ufficialmente comunicato che il prossimo campionato di Serie A prenderà il via domenica 24 agosto 2025, con i consueti anticipi in programma sabato 23 agosto, per poi concludersi domenica 24 maggio 2026.

Una stagione che si preannuncia intensa e che tiene già conto di un evento di portata globale: i Mondiali di calcio 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti.

L’Italia guidata dal CT Luciano Spalletti inizierà il suo cammino nelle qualificazioni a partire da giugno 2025, con la speranza di strappare un pass per la competizione iridata. Sebbene la partecipazione degli Azzurri non sia ancora garantita, la Lega Serie A ha deciso di strutturare il calendario lasciando un margine adeguato per consentire alla nazionale di prepararsi al meglio, una volta terminati gli impegni di club.

La scelta di concludere il campionato a fine maggio risponde quindi all’esigenza di bilanciare le necessità dei club con quelle della selezione azzurra, in un anno che si preannuncia cruciale per il calcio italiano. Resta ora da vedere come le squadre gestiranno una stagione che, tra impegni nazionali e internazionali, si prospetta particolarmente fitta.

L’annuncio delle date rappresenta il primo passo verso la pianificazione della prossima annata calcistica, con i tifosi già pronti a segnare sul calendario l’inizio di un nuovo capitolo della Serie A.