De Laurentiis non ci sarà in tribuna per Bologna-Napoli: il motivo

De Laurentiis non ci sarà questa sera in tribuna a Bologna per la sfida del suo Napoli

Il presidente del Napoli nonostante il suo rientro in Italia di settimana scorsa non seguirà la squadra nella trasferta di Bologna. Come capitato negli ultimi mesi, Aurelio De Laurentiis ha preferito non seguire la squadra in trasferta.

Per gli azzurri quella di stasera sarà una sfida decisiva. In caso di vittoria, il Napoli salirà a -1 dalla capolista Inter e con un finale di campionato a favore, potrebbe completare il sorpasso nelle prossime settimane.

Aurelio De Laurentiis assente per Napoli-Bologna, il motivo

Sulla scelta del presidente ne parla il Mattino nella sua edizione odierna. Nessun particolare motivo, De Laurentiis non vuole distrarre la squadra nel momento cruciale del campionato:

“Aurelio De Laurentiis non sarà presente allo stadio Renato Dall’Ara per assistere alla sfida tra Bologna e Napoli. Il presidente azzurro ha scelto di seguire la partita dalla sua casa di Roma, rinunciando così alla trasferta emiliana in un momento delicato per la squadra partenopea.

Come ormai d’abitudine per le gare in trasferta, il presidente seguirà la partita in compagnia di pochi intimi nella sua residenza romana, preferendo mantenere un profilo basso, forse anche per allentare la pressione su squadra e staff tecnico”.