La cifra monstre che incasserà il Napoli in caso di scudetto

La corsa del Napoli verso lo Scudetto 2024/25 potrebbe tradursi in un’autentica pioggia d’oro per le casse del club partenopeo.

Se la squadra di Aurelio De Laurentiis dovesse trionfare nuovamente in campionato, come nel 2023, i ricavi stimati supererebbero i 100 milioni di euro, frutto di una combinazione tra premi sportivi, proventi da diritti TV, partecipazioni a competizioni internazionali e incassi da stadio.

Tra le voci principali figurano i diritti televisivi della Serie A, che in caso di primo posto frutterebbero al Napoli una cifra compresa tra i 65 e i 70 milioni di euro, in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla Lega.

A ciò si aggiungono gli introiti garantiti dalla qualificazione alla prossima Champions League: la sola partecipazione alla fase a gironi assicura un premio base di 18,62 milioni di euro.

A questa somma va aggiunto il cachet per la Final Four della Supercoppa Italiana, competizione che si disputerà quasi certamente ancora in Arabia Saudita: ogni semifinalista riceverà un compenso di poco inferiore ai 2 milioni di euro.

Ulteriori entrate arriveranno dai ricavi da botteghino, generati dalle gare casalinghe in campionato, coppe europee e tornei nazionali, che potrebbero contribuire con oltre 30 milioni di euro nel bilancio stagionale del club, soprattutto in caso di cammino prolungato in Champions League o Coppa Italia.