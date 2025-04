Napoli, De Laurentiis prepara la festa scudetto: l’idea del presidente

Nonostante ci siano ancora quattro partite da disputare, in casa Napoli si inizia a parlare molto timidamente anche della festa scudetto che per dovere pubblico dovrà essere organizzata con largo anticipo, per non farsi trovare impreparati al grande evento.

Con tutta probabilità ci sarà il pullman scoperto, il grande oggetto mancante della festa di due anni fa, il giro sarà scelto poi successivamente ma si cercherà di passare in più punti diversi per accontentare proprio tutti i tifosi.

Pullman scoperto, festa in piazza e altro in caso di scudetto del Napoli. Il piano di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis sta già pianificando la festa per celebrare il quarto titolo di campione d’Italia del club. Questa volta, il tradizionale autobus scoperto che accompagna la squadra in città sembra essere garantito, simbolo di una squadra pronta a scrivere un’altra pagina importante della sua storia.

Bisognerà aspettare ancora però, il campionato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, fare risultato a Lecce però significherebbe mettere una seria ipoteca sul quarto tricolore.