Dalla Spagna: “Napoli al sicuro con Rafa Marin. Con lui in campo 0 gol subìti”

Napoli in piena emergenza difensiva nelle ultime quattro giornate di campionato. Con gli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus, i soli centrali di ruolo rimasti a disposizione sono Rrahmani e Rafa Marín. Quest’ultimo, finora impiegato col contagocce (solo 319 minuti in stagione), si prepara ora ad assumere un ruolo chiave. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, però, il Napoli può contare su basi solide con l’ex Alavés al centro della difesa.

Il giornale madrileno scrive: “Rafa Marín ha trovato il momento giusto per mettersi in mostra. All’esordio da titolare in campionato ha mantenuto la porta inviolata nella vittoria sul Monza, distinguendosi con numeri importanti: 74 passaggi riusciti su 75 (99% di precisione), due duelli aerei vinti, nove passaggi lunghi completati su nove e una velocità massima di 32 km/h”.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno, costretto a saltare il finale di stagione, spalanca le porte della titolarità allo spagnolo proprio nel momento cruciale: il Napoli è in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter e punta al quarto scudetto della sua storia. I numeri, seppur su un campione ridotto, parlano a favore di Marín: nelle partite in cui è sceso in campo, il Napoli ha sempre vinto senza subire gol — 3-0 all’Empoli, 0-1 al Monza, 2-0 al Torino. Con Rafa Marín, la corsa allo scudetto sembra in mani sicure.