Antonio Conte in conferenza stampa

Oggi, venerdì 2 maggio 2025, Antonio Conte terrà la conferenza stampa pre-partita in vista della sfida Lecce-Napoli, valida per la 35ª giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per le ore 14:45 presso la sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno.

Dove seguire la conferenza stampa in diretta streaming

La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della SSC Napoli. È possibile accedere al canale e seguire l’evento.

Temi attesi nella conferenza

Durante l’incontro con la stampa, Conte affronterà diversi argomenti, tra cui: