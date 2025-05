Napoli-Cagliari, maxi-schermi anche in provincia: ecco dove

Maxi schermi per Napoli-Cagliari anche in provincia. Ecco il piano d'azione

Euforia scudetto a Napoli e anche in provincia. In vista della sfida degli azzurri contro il Cagliari in programma venerdì sera. Minimo 17 Comuni metteranno a disposizione un maxi-schermo in centro città per evitare il caos e l’assemblamento nella città partenopea.

Un progetto per unire tutti i tifosi del Napoli senza affollare più del dovuto le piazze della città partenopea. Nelle prossime ore però i comuni aderenti potrebbero aumentare, in caso verranno rapidamente comunicati alla folla.

La lista dei Comuni che metteranno i maxi-schermi per Napoli-Cagliari, possibili aggiunte in vista

È stato previsto un finanziamento di 250mila euro. L’obiettivo è evitare un eccessivo affollamento a Napoli città. Sono almeno 17 i Comuni del Napoletano e del Casertano che potrebbero avere i maxi-schermi.

I Comuni del Napoletano e del Casertano che hanno annunciato i maxi-schermi nelle piazze, al momento sono: