Il Napoli vince ed esplode la festa in tutto il mondo: da Milano a Madrid e New York

La vittoria dello scudetto ha dato il via ai festeggiamenti non solo a Napoli ma anche oltre i confini nazionali, nelle grandi capitali europee e addirittura oltreoceano: la gioia è esplosa fino a New York, dove in tanti si sono radunati tra le strade per celebrare il Napoli campione d’Italia.

Scudetto Napoli, è festa in tutto il mondo: da Madrid a New York

Un traguardo che ha tinto di azzurro le principali piazze del mondo, unendo città, nazioni, popoli e tifoserie. Una festa partita da Napoli e che si è estesa a macchia d’olio quasi in ogni dove: tutti stanno celebrando la vittoria degli azzurri, condividendo a pieno le emozioni dei partenopei.

La vittoria dello scudetto è ancora una volta per Napoli un traguardo calcistico importante ma anche la rivincita di una città che torna alla ribalta per le sue eccellenze. E, come ben si sa, la gioia dei napoletani è così contagiosa che i festeggiamenti non si sono fermati in Campania.

Stanno facendo il giro del web le immagini di altre città italiane invase dai tifosi partenopei, come è accaduto a Milano, dinanzi al Duomo. Festa azzurra anche a Madrid, a Puerta del Sol, dove tanti si sono riuniti saltando e intonando ‘O surdato ‘nnamurato.

Non solo Italia ed Europa: tra bandiere, coppe, striscioni e maglie azzurre, anche New York si è trasformata in una piccola Napoli, accogliendo la folla di tifosi e curiosi pronti a gioire per i loro idoli sportivi. Protagonisti i membri del Napoli Club NYC, il club americano dei tifosi della SSC Napoli.