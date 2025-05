Napoli, tricolore dorato: quanto ha guadagnato (finora) con la vittoria dello Scudetto

La vittoria del Napoli nel campionato di Serie A 2024/2025, che ha segnato il quarto scudetto nella storia del club, rappresenta non solo un trionfo sportivo ma anche un significativo successo economico.

Il club partenopeo ha beneficiato di una serie di introiti derivanti da premi e partecipazioni a competizioni europee, che complessivamente ammontano a poco meno di 65 milioni di euro.

Premi per la vittoria dello Scudetto

Il premio diretto per la conquista dello scudetto è stimato in circa 18,7 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una parte del montepremi totale distribuito dalla Lega Serie A, che viene suddiviso tra le squadre partecipanti in base a criteri come il piazzamento in classifica, i risultati sportivi e il bacino d’utenza.

Introiti dalla Champions League

La qualificazione alla Champions League garantisce al Napoli un’entrata minima di 43,55 milioni di euro. Questa somma include:

18,62 milioni di euro come bonus per la partecipazione;

milioni di euro come bonus per la partecipazione; 275.000 euro come premio minimo per i risultati;

euro come premio minimo per i risultati; 15,7 milioni di euro derivanti dal “pilastro value”, che comprende il market pool e il ranking storico-decennale;

milioni di euro derivanti dal “pilastro value”, che comprende il market pool e il ranking storico-decennale; circa 9 milioni di euro dalla quota non europea dello stesso meccanismo.

Questi importi possono aumentare ulteriormente in base ai risultati ottenuti nella competizione, come vittorie, pareggi, avanzamento nelle fasi a eliminazione diretta e eventuale conquista del trofeo.

Supercoppa Italiana

La partecipazione alla Supercoppa Italiana, che ora adotta un formato a Final Four, offre ulteriori opportunità di guadagno. Le semifinaliste ricevono 1,6 milioni di euro, con premi che possono salire a 5 milioni per la finalista e fino a 8 milioni per la vincitrice del trofeo.

Il successo del Napoli in questa stagione non si limita al campo da gioco ma si estende anche al bilancio finanziario del club.

Con un totale di circa 64 milioni di euro derivanti da premi e partecipazioni a competizioni europee, il club ha rafforzato la propria posizione economica, ponendo solide basi per investimenti futuri e consolidando il proprio status nel panorama calcistico europeo.