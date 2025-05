De Laurentiis per convincere Antonio Conte a restare al Napoli è pronto ad aumentargli l'ingaggio

Continua la trattativa tra De Laurentiis e Antonio Conte in vista della prossima stagione. Il tecnico ora dopo ora sembra sempre più convinto a restare e le ultime parlano anche di un clamoroso aumento di stipendio. Uno sforzo massimo da parte degli azzurri per convincere il proprio condottiero.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano su X, il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando un’operazione di rilancio per convincere Conte a restare in azzurro, offrendo un aumento significativo del suo ingaggio. La mossa nasce dalla volontà di avere ancora a lungo il tecnico a Napoli.

Le parole di Fabrizio Romano sulle ultime di casa Napoli tra Conte e De Laurentiis

“Il Napoli ha offerto ad Antonio Conte di migliorare il suo attuale stipendio per restare. Il presidente De Laurentiis sta provando a fare il massimo con acquisti importanti come Kevin De Bruyne, ma anche con uno stipendio più alto per trattenerlo”