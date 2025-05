De Laurentiis programma il Napoli del futuro: ecco dove sarà questo weekend

Dopo l’annuncio di Antonio Conte, per il presidente De Laurentiis ci sarà un weekend di relax. Il leader del Napoli girerà tra Ischia e Capri con la propria famiglia. A raccontare i retroscena è il Mattino nella sua edizione odierna.

De Laurentiis si riposa dopo l’annuncio di Conte al Napoli. I dettagli

“Da oggi, invece, lo stato maggiore azzurro si dividerà tra Capri ed Ischia, con appuntamenti fissati all’ombra del monte Epomeo per disegnare un campo virtuale e piazzarci le pedine – vecchie e nuove – per la squadra del futuro”.

“Le strategie di mercato del club si definiranno in questo week end nell’isola verde. Adesso per i campioni d’Italia è il momento di pianificare la campagna estiva di rafforzamento. Dopo aver blindato la posizione dell’allenatore e dato ampie garanzie al «condottiero» Conte sull’allestimento di una squadra all’altezza delle prossime competizioni europee (Champions) e non solo (ci sono anche coppa Italia, Supercoppa e soprattutto il campionato con un titolo da difendere), De Laurentiis definirà piani, operazioni e portafogli per soddisfare le richieste del suo nocchiero”.

“E lo farà in compagnia del ds Manna, il suo uomo mercato che ieri ha avuto precise indicazioni dall’allenatore su quelli che sono i profili graditi del nuovo Napoli che sta per nascere. Patron e diesse da stamani faranno il punto della situazione ad Ischia dove Dela è di casa. Da domani sarà già possibile operare sul mercato vista la finestra speciale creata dalla Uefa e formalizzata dalla Fifa (dall’1 al 10 giugno) per via del Mondiale per Club”