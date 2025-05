McTominay in lizza per il Pallone d’Oro: “È nella top 10”

Il Pallone d’Oro 2025 si preannuncia come uno dei più imprevedibili degli ultimi anni. A sorprendere addetti ai lavori e tifosi è il nome di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ora tra i favoriti assoluti per il prestigioso riconoscimento individuale, con buone possibilità di superare giganti come Kylian Mbappé.

Lo scozzese è stato inserito nella top 10 dei candidati al prestigioso trofeo: il The Athletic l’ha posizionato all’ottavo posto.

McTominay, la rivelazione della stagione

Il centrocampista scozzese ha disputato una stagione sensazionale, guidando il Napoli verso la conquista un impensabile Scudetto. Le sue prestazioni decisive, unite a una crescita tattica e carismatica, lo hanno portato ad essere considerato non solo una sorpresa, ma un serio candidato alla vittoria finale del Pallone d’Oro.

Mbappé: stagione brillante, ma non perfetta

Kylian Mbappé, ora al Real Madrid, ha realizzato 42 reti stagionali. Tuttavia, il suo impatto non è stato sufficiente a trascinare la squadra oltre i quarti di finale di Champions League. Questo fattore, unito a una partenza lenta in stagione, potrebbe penalizzarlo nella corsa al titolo individuale più ambito.

Gli altri candidati

Accanto ai due protagonisti principali, si fa notare Raphinha del Barcellona, autore di una stagione da 34 gol e 25 assist, con prestazioni decisive soprattutto in Champions League. Mohamed Salah continua a impressionare con 34 gol e 23 assist, mentre Harry Kane (38 gol con il Bayern Monaco) resta una minaccia concreta.

La vera sorpresa è però Lamine Yamal, giovane prodigio del Barcellona. A soli 17 anni, ha totalizzato 18 reti e 25 assist, mettendosi in luce come una delle future stelle del calcio mondiale. Più in ombra Vinícius Júnior, penalizzato dall’eliminazione prematura del Real Madrid dalla Champions League.