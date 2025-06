“Capriccio Osimhen”, rifiuta l’offerta faraonica dell’Al Hilal e avanza una richiesta shock

La saga di Victor Osimhen continua a tenere il mercato sotto pressione, con il futuro dell’attaccante nigeriano che, dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito dal Napoli, è tutt’altro che deciso. Se il club turco è riuscito ad assicurarsi il centravanti per questa stagione, le proposte che arrivano da altri club stanno complicando non poco la situazione, mettendo in discussione il suo riscatto definitivo.

L’Arabia vuole Osimhen ma il nigeriano spara altissimo

Il più agguerrito nella corsa al giocatore è l’Al Hilal, club di punta della Saudi Pro League, che ha messo sul tavolo un’offerta faraonica: 30 milioni di euro netti all’anno. Una cifra che potrebbe risultare irrinunciabile per qualsiasi giocatore, ma che non sembra essere sufficiente per convincere Osimhen, che ha già ribadito le sue intenzioni: la sua richiesta è di 40 milioni di euro netti a stagione, un importo che resta ben lontano dalla proposta saudita.

Nel frattempo, il Galatasaray, che ha portato Osimhen in prestito dal Napoli con l’intento di trattenerlo, ha cercato di rispondere all’offensiva dell’Al Hilal, proponendo una cifra da 15 milioni di euro netti per stagione. Tuttavia, anche questa proposta appare ben distante dalle cifre avanzate dal club arabo, e lontana anche dalle aspettative del giocatore.