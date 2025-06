“Non sei solo, io lo voglio più di te”: così De Laurentiis ha convinto Conte a restare

L’edizione odierna de La Repubblica ha svelato la frase che Aurelio De Laurentiis avrebbe detto ad Antonio Conte per convincerlo a restare alla guida del Napoli anche nella stagione post-scudetto:

“So che tu vuoi vincere. Ma non sei solo. Io quest’anno più di te”. Poteva andare solo così. Pochi secondi per chiudere una lunga rincorsa di mezze frasi, parole dette e non dette, quell’abbraccio freddo dopo lo scudetto, l’atmosfera di cose sospese”.

Dopo settimane di tentennamenti, il tecnico salentino ha infatti deciso di accettare la sfida propostagli dal patron azzurro. Dal canto suo, il patron azzurro ha deciso di accontentare ogni richiesta dell’allenatore: un’unione di intenti vincente che sta facendo sognare i tifosi partenopei.