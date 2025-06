Napoli, dall’Inghilterra: Osimhen al Liverpool per Darwin Nunez e Chiesa

Il Liverpool è l’ultima grande d’Europa ad aggiungersi alla corsa per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, i Reds avrebbero avviato i primi contatti con il Napoli e starebbero valutando una proposta che includerebbe un’offerta che prevede l’inserimento di Darwin Núñez e Federico Chiesa per arrivare all’attaccante nigeriano.

Parallelamente, il Liverpool avrebbe già contattato l’entourage di Osimhen per sondare la disponibilità del giocatore al trasferimento che sarebbe aperto all’idea di approdare in un club che parteciperà alla prossima Champions League, condizione soddisfatta dai Reds.

Il Liverpool prova l’affondo per Osimhen, Chiesa e Nunez sul piatto

L’ostacolo principale per la buona riuscita dell’operazione, tuttavia, resta l’elevata richiesta dell’ex Lille. Nonostante ciò, il Liverpool potrebbe trovare margini economici per sostenere l’ingaggio di Osimhen: la cessione combinata di Núñez e Chiesa libererebbe circa 15 milioni di sterline l’anno in stipendi, fondi che potrebbero essere destinati proprio al nuovo contratto del centravanti nigeriano, toccando tutto o quasi il bottino a disposizione.