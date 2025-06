IL RETROSCENA/ Napoli, Conte ha contattato Chiesa: cosa si sono detti

Federico Chiesa torna nel mirino del calcio italiano, e più precisamente del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l’attaccante del Liverpool avrebbe avuto un contatto diretto con Antonio Conte, nuovo allenatore del club azzurro, che lo considera un profilo ideale per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il progetto tattico di Conte è ormai chiaro: il tecnico pugliese vuole blindare il Napoli con un solido 4-3-3, archiviando la flessibilità mostrata dal club nell’ultima stagione. Non più cambi continui di modulo, ma una struttura definita, in cui ogni interprete avrà un ruolo ben preciso. In questo contesto, l’arrivo di un esterno offensivo è ritenuto fondamentale e Chiesa è uno dei nomi caldi sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna.

Il sogno di Conte è Chiesa, il primo contatto del tecnico e cosa si sono detti

L’ex Juventus, attualmente al Liverpool, avrebbe ricevuto una chiamata dallo stesso Conte, che gli ha illustrato il progetto e manifestato la volontà di portarlo a Napoli. Tuttavia, Il Mattino specifica che, almeno fino ad agosto, l’esterno non avrà il via libera per partire in prestito dalla società inglese. La situazione è dunque in stand-by, ma i contatti sono stati avviati.