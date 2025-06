Al-Hilal su Osimhen, Gazzetta: “Ha preferito le vacanze con gli amici al Mondiale per club”. Il retroscena

Victor Osimhen ha detto no, almeno per ora. Non a un trasferimento milionario, ma alla possibilità di disputare il Mondiale per Club con l’Al-Hilal, rifiutando un’offerta definita “mostruosa” per dare priorità a qualcosa che, evidentemente, reputa più importante: il tempo libero con i suoi amici.

Osimhen e il motivo del rifiuto all’Arabia, il “no” non è definitivo, anzi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano – reduce da una stagione vincente con il Galatasaray in Turchia – non ha mostrato alcun interesse nel prendere parte alla competizione FIFA con il club saudita. L’Al-Hilal lo voleva subito, ma Osimhen ha preferito tornare a casa e godersi le vacanze, rinunciando per ora alla proposta da capogiro arrivata dal club arabo.

“Osimhen se ne è andato a casa incurante di un’offerta mostruosa dell’Al-Hilal, gli è stato detto che il ragazzo ha le sue priorità, adesso è il tempo degli amici non del Mondiale per club che lo avrebbe tenuto in campo, e se ne riparlerà, con tanto di ritocchino verso l’alto, 30 all’anno, anche 40. De Laurentiis per prendersi quei 75mln che gli spettano dalla clausola – e che avrebbe potuto già mettere a bilancio – avrà il dovere di attendere”.