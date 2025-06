Osimhen fa arrabbiare in Turchia: il Galatasaray gli offre 16 milioni. La sua risposta scatena il caos

È scoppiato il caos in Turchia dopo il rifiuto di Victor Osimhen all’offerta monstre del Galatasaray. Il club di Istanbul aveva messo sul piatto una cifra mai vista per i suoi standard: 16 milioni di euro netti a stagione, un autentico sforzo economico confermato anche dal vicepresidente Abdullah Kavukcu, che ha parlato di proposta con una scadenza imminente. Ma per ora, l’attaccante nigeriano non ha accettato.

Osimhen fa arrabbiare il Galatasaray, il motivo del rifiuto

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Osimhen è combattuto: da un lato la voglia di tornare a giocare la Champions League e restare nel calcio europeo che conta, dall’altro i 40 milioni all’anno offerti dall’Al-Hilal saudita, difficilmente eguagliabili altrove. Un ritorno in Europa, sottolinea il quotidiano, significherebbe rinunciare a ben 23 milioni netti a stagione: una scelta che pochi farebbero a cuor leggero.

Il vero sogno del bomber resta la Premier League, ma anche lì la situazione è bloccata: Liverpool, Manchester United e Chelsea osservano da lontano, interessati ma non disposti a partecipare a un’asta o a piegarsi alle richieste economiche imposte dal Napoli.