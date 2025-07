Napoli, Osimhen sarà convocato per Dimaro. La reazione del nigeriano alla notizia

La solita estate, la solita attesa. Rumors, trattative, dichiarazioni e dietrofront: tutto ruota attorno a Victor Osimhen, ancora formalmente un giocatore del Napoli ma con il futuro tutto da scrivere. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport, che rivela i prossimi passi del club azzurro per gestire uno dei dossier più delicati del mercato.

Caso Osimhen, cosa farà il Napoli in vista di Dimaro

Reduce da un’ottima stagione in prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano è rientrato virtualmente alla base dopo la scadenza del prestito, ma la sua permanenza sotto il Vesuvio è tutt’altro che scontata. Osimhen è tornato a essere un giocatore del Napoli a tutti gli effetti, e ora bisogna capire come comportarsi in attesa di un’eventuale cessione.

Secondo la Gazzetta, il club partenopeo ha già deciso di muoversi nel rispetto delle regole (e del buon senso): sarà inviata una PEC ufficiale per convocare Osimhen (che il calciatore sembrerebbe non aver gradito) a Castel Volturno il 14 o 15 luglio, in tempo per le visite mediche e per la partenza verso il ritiro di Dimaro, in programma il 17. Il messaggio è chiaro: fino a prova contraria, Osimhen fa parte della rosa e verrà trattato come tale.

Tuttavia, la società starebbe valutando anche un’ipotesi alternativa, visto che il calciatore non vorrebbe unirsi al gruppo: un “gentleman agreement” che eviti situazioni potenzialmente imbarazzanti o di tensione nello spogliatoio. In questo scenario, Osimhen potrebbe essere autorizzato ad allenarsi a parte, in attesa che si sblocchi il mercato.