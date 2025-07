Napoli, Lang in arrivo: quando si faranno le visite mediche

Noa Lang si avvicina a grandi passi al Napoli. L’accordo con il PSV Eindhoven è praticamente definito, e ora l’attenzione si sposta sulla data delle visite mediche dell’esterno offensivo olandese. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’operazione è in fase di completamento: mancano solo gli ultimi dettagli burocratici, in particolare lo scambio dei documenti tra i due club.

Quando si faranno le visite di Noa Lang, spunta la data

Le visite mediche, stando alle ultime indicazioni, dovrebbero tenersi fra poco più di una decina di giorni, in concomitanza con il raduno della squadra a Castel Volturno, previsto per il 15 luglio, prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Un segnale che conferma la volontà del Napoli di avere Lang a disposizione fin da subito nella nuova era targata Antonio Conte.

Lang, classe 1999, è stato uno dei protagonisti della stagione del PSV e porta in dote fantasia, velocità e duttilità offensiva. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per il nuovo progetto tecnico azzurro, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e qualità sulle corsie offensive.

Con i colloqui ormai in dirittura d’arrivo, l’ufficialità potrebbe arrivare a breve: il Napoli è pronto ad accogliere Noa Lang, e i tifosi attendono solo la data delle visite mediche per dare il benvenuto al nuovo rinforzo.