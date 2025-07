Sprint Galatasaray, dirigenti in arrivo a Napoli. Le ultimissime sulla trattativa Osimhen

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen entra nelle fasi decisive. Dalla Turchia rimbalza una notizia che può rappresentare un vero punto di svolta: Abdullah Kavukcu, vicepresidente del club di Istanbul, sarebbe in arrivo in Italia nelle prossime ore per incontrare direttamente la dirigenza azzurra e cercare di chiudere l’operazione a titolo definitivo.

Il Galatasaray vola a Napoli, si muove la trattativa Osimhen

I media turchi parlano di trattativa alle battute finali, con un’unica questione ancora da risolvere: la modalità di pagamento della clausola da 75 milioni di euro. Il Galatasaray sarebbe disposto a riconoscere per intero la cifra richiesta da De Laurentiis, ma chiede una dilazione triennale: 25 milioni all’anno per tre stagioni.

Da parte del Napoli non ci sono aperture su sconti, ma il club è disponibile a discutere le modalità di incasso, ed è proprio su questo fronte che si concentrerà l’incontro con Kavukcu.

Nel frattempo, la volontà di Osimhen sembra ormai definita. L’attaccante nigeriano ha rifiutato la faraonica proposta dell’Al-Hilal – 40 milioni a stagione per quattro anni, per un totale di 160 milioni netti – e ha detto no anche a offerte europee importanti, come quelle di Juventus e Manchester United.

Il Galatasaray ci aveva già provato, mettendo sul piatto un ingaggio da 16 milioni a stagione, ma Osimhen aveva preferito prendersi del tempo. Ora, dopo la vacanza, ha sciolto le riserve: vuole tornare a Istanbul, per restare in Europa, giocare la Champions League e sentirsi al centro di un progetto ambizioso.

La clausola è chiara: 75 milioni per l’estero. Il Napoli continua a chiederne il rispetto. Il Galatasaray è pronto a riconoscerla, ma in tre tranche annuali. Il summit in arrivo potrebbe essere quello decisivo