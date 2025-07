De Laurentiis si tutela col Galatasaray, il gesto del presidente azzurro per evitare brutte sorprese

La telenovela legata al futuro di Victor Osimhen sembra finalmente avviata alla conclusione. Il Galatasaray ha formalizzato al Napoli un’offerta da 75 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria valida per l’estero, presente nel contratto del bomber nigeriano. Parallelamente, il club turco ha messo sul piatto un contratto da 16 milioni di euro netti a stagione per quattro anni: una proposta faraonica, che testimonia la ferma intenzione del Gala di portare a casa l’attaccante.

De Laurentiis aspetta, ha bisogno prima di garanzie sulla cessione di Osimhen

Tuttavia, nonostante l’accordo economico tra le parti sia ormai praticamente definito, l’operazione resta sospesa su un punto cruciale: le garanzie bancarie. A richiederle è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di muoversi con la massima cautela prima di dare il via libera definitivo alla cessione del suo gioiello.

Il patron azzurro non ha dimenticato i problemi riscontrati in passato proprio con il Galatasaray. In particolare, i ritardi nei pagamenti per i trasferimenti di Goran Pandev e Blerim Dzemaili, avvenuti nel 2014, sono ancora una ferita aperta. Per questo motivo, De Laurentiis ha preteso tutele economiche ben precise prima di procedere: un gesto che dimostra fermezza, memoria e una gestione manageriale improntata alla prudenza.

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Haluk Yürekli, le richieste del numero uno del Napoli hanno momentaneamente rallentato l’affare, ma non lo hanno compromesso. Ora la palla passa al Galatasaray, che dovrà fornire tutte le garanzie necessarie per sbloccare la trattativa e concludere un’operazione da prima pagina.

In attesa del definitivo via libera, resta la sensazione che sia ormai questione di dettagli. Ma ancora una volta, è stato De Laurentiis a ricordare che il calcio moderno, tra sogni e milioni, non può prescindere dalla serietà e dalle garanzie.