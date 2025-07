La Repubblica: “De Laurentiis vuole liberarsi di Osimhen. Ecco l’offerta che ha accettato”

Victor Osimhen e il Galatasaray, questo matrimonio s’ha da fare. E stavolta a titolo definitivo. A scriverlo è La Repubblica, in edicola oggi, che racconta tutti i dettagli di un affare ormai vicino alla conclusione, anche se non ancora definito del tutto.

Il club campione di Turchia è sbarcato martedì sera a Milano con un obiettivo ben preciso: chiudere l’acquisto del centravanti nigeriano, sempre più ai margini del progetto Napoli. Un addio che appare inevitabile, sia per il pesante ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, sia per una situazione ambientale ormai compromessa tra il giocatore e il club partenopeo.

De Laurentiis spinge per la cessione di Osimhen dal Napoli al Galatasaray. Le ultime

Il Galatasaray aveva inizialmente avanzato due offerte: prima da 50 milioni, poi da 60, entrambe rispedite al mittente da De Laurentiis. Ma martedì sera l’impasse si è sbloccato: il club turco ha inviato una mail ufficiale in cui si è detto pronto a pagare l’intera clausola da 75 milioni di euro, inserita nel contratto di Osimhen.

“Martedì sera ha sbloccato l’empasse con una mail ufficiale in cui ha rivelato la sua intenzione di pagare i 75 milioni della clausola. Con una sola differenza: pagamento in 5 rate e non in 2 come previsto dal contratto di Osimhen. Il Napoli ha aperto alla possibilità, previa presentazione di un piano dettagliato di garanzie bancarie in modo da blindare l’operazione. Le parti ne hanno discusso ieri a Milano”.