De Laurentiis fa sognare i tifosi del Napoli: “Stiamo comprando tanti calciatori”

Aurelio De Laurentiis ha parlato del presente e del futuro del Napoli dal palco dell’evento “Una notte di cuore”, svoltosi giovedì sera presso l’anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei.

“Conte è un grande, il miglior allenatore che potessimo desiderare. È ancora con noi e ce lo teniamo stretto. Molti nuovi giocatori arriveranno, quindi vi aspettiamo in Trentino”, ha dichiarato il presidente azzurro, riferendosi al ritiro estivo della squadra. “Io il 17 sarò a Giffoni per una lezione ai ragazzi, e subito dopo volerò in Trentino. Vi aspetto numerosi”.

Nel suo intervento, De Laurentiis ha anche voluto ringraziare i tifosi: “Non devono essere loro a ringraziare me, sono io che ringrazio loro. Nel cinema come nel calcio, ho sempre lavorato per la gente”.