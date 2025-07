Aurelio De Laurentiis premiato a Lacco Ameno: il motivo

La pazza idea di De Laurentiis per la festa scudetto del Napoli

Nuovo riconoscimento in arrivo per Aurelio De Laurentiis. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Comune di Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, è pronto a conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli.

De Laurentiis diventa cittadino onorario di Lacco Ameno

L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Giacomo Pascale, che ha spiegato le ragioni dietro la scelta dell’amministrazione locale:

“Lacco Ameno ha inteso manifestare al presidente De Laurentiis i sentimenti di stima, gratitudine e riconoscenza della comunità locale per la partecipazione, la disponibilità e la promozione – diretta e indiretta – del nostro territorio comunale e dell’intera isola. Inoltre, per aver raggiunto risultati sportivi di prestigio che hanno rilanciato l’immagine positiva dell’area partenopea a livello internazionale.”

Un gesto simbolico ma significativo, che vuole sottolineare l’impatto positivo che De Laurentiis ha avuto non solo sul piano sportivo, ma anche nella valorizzazione del territorio campano.

La cerimonia di conferimento è attualmente in fase di organizzazione e dovrebbe tenersi a breve, alla presenza del patron azzurro e delle autorità locali. Un riconoscimento che aggiunge un altro tassello alla lunga storia di De Laurentiis alla guida del Napoli.