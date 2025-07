Napoli, infortunio Olivera: cosa è successo e i tempi di recupero

Primo problema fisico nel primo giorno del ritiro di Castel di Sangro per il Napoli. Durante la seduta pomeridiana, allo Stadio Teofilo Patini, si è fermato Mathias Olivera, esterno sinistro uruguaiano.

Infortunio per Olivera, cosa filtra sul terzino del Napoli

Nel corso di un’esercitazione tecnico-tattica, Olivera si è accasciato a terra dopo un contrasto di gioco. Lo scontro è avvenuto su un pallone spiovente: il laterale azzurro è andato in elevazione con Anguissa, ma la ricaduta è stata scomposta, con l’uruguaiano che ha poggiato male la gamba destra, toccandosi immediatamente il polpaccio.

Dopo l’intervento dello staff sanitario del Napoli, Olivera si è rialzato visibilmente dolorante e ha lasciato il campo zoppicando, con la zona interessata fasciata. Il club ha parlato di un trauma contusivo al polpaccio destro, ma nelle prossime ore sono attesi accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema.

Secondo una prima ipotesi, si potrebbe trattare di un problema muscolare al polpaccio, che – in base alla gravità – potrebbe tenere Olivera lontano dal campo per un periodo variabile. In caso di contrattura, i tempi di recupero sarebbero di 5-7 giorni. Se si trattasse di una distrazione muscolare, si potrebbe arrivare a 2-3 settimane di stop. Una lesione vera e propria, invece, implicherebbe uno stop di almeno un mese.

Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con lo staff medico che valuterà il da farsi per non compromettere la preparazione del calciatore in vista dell’inizio della stagione.