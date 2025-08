Napoli-Casertana, le formazioni ufficiali: spazio a chi non ha giocato ieri

Dopo sei giorni intensi di ritiro in Alto Sangro, il Napoli di Antonio Conte torna in campo per la sua seconda amichevole estiva. Oggi, domenica 4 agosto, alle ore 10:00, lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ospita il match tra gli azzurri e la Casertana, formazione che milita nel campionato di Serie C e guidata da Federico Coppitelli.

L’incontro rappresenta una nuova occasione per vedere all’opera il “quarto Napoli” targato Conte, tra esperimenti tattici, rotazioni e l’inserimento progressivo di nuovi elementi in rosa. Grande attesa dunque per le formazioni ufficiali, rese note poco prima del fischio d’inizio.

Formazioni ufficiali Napoli-Casertana

SSC Napoli (4-3-3):

Meret; Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D’Angelo; Anguissa, Hasa, Coli Saco; Politano, Lukaku, Sgarbi.

A disposizione: da confermare.

Allenatore: Antonio Conte.

Casertana (4-3-3):

Zanellati; Llano, Kontek, Bacchetti, Falasca; Proia, Pezzella, Deli; Carretta, Vano, Bentivegna.

A disposizione: Merolla, Vilardi, Heinz, Arzillo, Capasso, Di Tommaso, Romano, Tarantino, Giugno, Allegretti, Galletta.

Allenatore: Federico Coppitelli.