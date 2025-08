Il Napoli pareggia con la Casertana, la reazione di De Laurentiis

Mentre il Napoli pareggiava 1-1 contro la Casertana sul campo del Patini, un altro match, ben più importante, si giocava fuori dal rettangolo di gioco: quello del mercato. Tra i presenti in tribuna, spiccava la figura del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha seguito l’intera partita, ma con lo sguardo decisamente concentrato su altro. La sua attenzione era infatti rivolta prevalentemente al telefono, segno che le trattative di calciomercato stanno prendendo una piega sempre più incalzante.

La partita dalla visuale di De Laurentiis

La partita, seppur non competitiva, ha visto il Napoli rispondere al vantaggio iniziale della Casertana con un gol di Matteo Politano, ma il risultato finale, 1-1, è passato quasi in secondo piano. La vera preoccupazione per il presidente del club partenopeo è chiaramente legata agli sviluppi delle trattative di mercato, in un periodo in cui il Napoli sta cercando di rinforzarsi in vista della nuova stagione.

De Laurentiis, pur mantenendo un atteggiamento sereno e distaccato durante la partita, ha mostrato la sua consueta tranquillità anche nel commentare il pareggio. “Massima serenità”, ha detto, confermando ancora una volta di avere fiducia totale nel lavoro di Antonio Conte e nel suo staff. Il presidente non ha mai nascosto la sua determinazione a lavorare al fianco dell’allenatore per costruire una squadra competitiva, e anche oggi ha ribadito che l’aspetto più importante è dare tempo e risorse al tecnico per portare avanti il progetto.

Con il mercato che entra nel vivo e l’attenzione rivolta alla ricerca di rinforzi, De Laurentiis ha voluto tranquillizzare tifosi e addetti ai lavori, dimostrando di avere un piano ben chiaro in mente. Mentre la squadra si preparerà a migliorare sotto la guida di Conte, il presidente sarà impegnato a risolvere le ultime questioni legate agli acquisti e alle possibili uscite.

In definitiva, il pareggio contro la Casertana è stato solo un episodio marginale in una giornata in cui la vera “partita” è stata quella di mercato. Per il Napoli, la vera sfida sarà costruire una squadra pronta a lottare per i vertici, con la piena fiducia di De Laurentiis nel lavoro del suo allenatore. La serenità del presidente, seppur in un momento di intensi negoziati, resta un segnale di stabilità e di calma, in attesa di vedere come si evolverà la rosa nelle prossime settimane.