Fabrizio Romano: “Elmas farebbe di tutto per tornare a Napoli”. Via libera dal Lipsia

Il Napoli prosegue le proprie manovre su più fronti di mercato, ma sul futuro di Eljif Elmas emergono segnali inequivocabili. A rivelarlo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione.

Secondo Romano, il centrocampista macedone non si è limitato a manifestare un semplice interesse: ha espresso una piena disponibilità a tornare in azzurro e si è detto pronto a indossare nuovamente la maglia del Napoli, con cui ha conservato un profondo legame, sia con la città che con i tifosi.

La prossima mossa spetta ora alla società partenopea, chiamata a individuare il profilo giusto per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Raspadori. Il Lipsia ha già dato il via libera a un’eventuale trattativa, restando in attesa della decisione definitiva.

Dal suo entourage trapela chiaramente che Elmas ha posto il Napoli in cima alle sue priorità: resta solo da capire se il club deciderà di affondare il colpo.