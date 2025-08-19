Criscitiello: “L’Inter farà i colpi last minute che servono a Chivu per scavalcare Conte”

Michele Criscitiello si fida dell’Inter. Il direttore di Sportitalia è convinto che i nerazzurri riusciranno a scavalcare il Napoli nel ruolo di favorita, ai nastri di partenza del campionato, per la vittoria del prossimo scudetto. E noi non possiamo che essere contenti che lui si prodighi in tali previsioni, visto quanto accaduto la scorsa stagione tra critiche all’acquisto di McTominay e i siparietti con Palmeri.

Criscitiello prevede il sorpasso dell’Inter sul Napoli

Il giornalista ha infatti affermato che “L’Inter ha commesso più errori in 4 mesi che negli ultimi 4 anni, ma vedrete che nelle ultime due settimane di calciomercato saprà piazzare i colpi last minute che servono a Chivu per scavalcare Conte nelle gerarchie della serie A”.

Fiducia totale dunque in Marotta e Ausilio, ma anche in Chivu che lo scorso anno è riuscito nell’impresa di ottenere la salvezza con il Parma, subentrando in panchina a Fabio Pecchia.