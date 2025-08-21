Hojlund al Napoli, solo uno “scoglio” da superare: la particolare richiesta del giocatore

Tutte le strade portano a Hojlund, tranne una. I contatti tra Manchester United e Napoli ci sono e sono stati confermati dai principali esperti di mercato, con i Red Devils che hanno aperto la porta anche alla possibilità del prestito con diritto di riscatto. Le resistenze – legittime – sono però del giocatore, il quale vorrebbe che il diritto si trasformasse in obbligo di riscatto.

Hojlund: sì al Napoli ma ad una condizione

L’attaccante danese infatti desidera porsi in un’ottica di stabilità. L’ex Atalanta nonostante la giovanissima età (22 anni ed un cartellino costato 70 milioni più 10 di bonus) non rientra nei piani dell’allenatore, che lo ha praticamente messo ai margini. Poiché Amorim ha dimostrato di essere molto categorico nelle proprie scelte, Hojlund teme la vita da separato in caso, come Sancho o Garnacho.

L’offerta del Milan è stata respinta proprio per questo motivo, oltre al fatto che i rossoneri giocheranno in una sola competizione, con minori probabilità di mettersi in mostra. Nel Napoli, al contrario, avrebbe più possibilità tra Champions e necessità di sostituire un Lukaku che nella peggiore delle ipotesi potrebbe tornare in forma soltanto nel 2026.

A questo punto la palla passa al club di De Laurentiis, che si trova ad affrontare un’emergenza molto grave. Senza il giusto finalizzatore si rischia di gettare al vento una parte consistente del progetto, legato ovviamente al conseguimento dei risultati sportivi. Dall’altro lato la società non aveva in programma l’acquisto di un attaccante oltre Lucca, che ha qualità ma deve crescere sotto ogni punto di vista, anche di esperienza.