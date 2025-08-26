La follia di Elmas per ritornare al Napoli: cosa ha fatto il macedone nelle ultime ore

Il ritorno di Eljif Elmas al Napoli sembra ormai questione di giorni. Il centrocampista macedone ha rifiutato ben 5 offerte provenienti da club europei, dimostrando la sua forte volontà di tornare sotto la guida di Antonio Conte. Nonostante l’interesse da parte di diverse squadre, Elmas ha scelto di concentrarsi esclusivamente su un ritorno all’ombra del Vesuvio, dove aveva brillato prima del suo trasferimento al Lipsia.

Il Napoli ed Elmas più vicini, il gesto del macedone

Secondo il giornalista Nicolò Schira, il Lipsia ha fissato una cifra iniziale per il trasferimento, ma per ora fa muro sulla richiesta. Le cifre emerse parlano di un prestito oneroso a 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Nonostante l’indecisione del club tedesco, la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve.

Elmas, che ha fatto parte della rosa azzurra dal 2019 al 2023, è un giocatore apprezzato per la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli a centrocampo. Il suo ritorno al Napoli potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la squadra, che punta su di lui per consolidare il reparto mediano.