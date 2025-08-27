Elmas al settimo cielo, quando raggiungerà i nuovi compagni. Spunta la data dell’esordio

Il Napoli non è solo concentrato sull’arrivo di Rasmus Højlund, ma sta cercando anche di definire l’ingaggio di un altro giocatore fondamentale per il proprio progetto. Si tratta di Eljif Elmas, centrocampista che, grazie alla sua versatilità, potrà ricoprire più ruoli all’interno del nuovo sistema tattico che prevede quattro centrocampisti tutti in campo insieme.

Il club partenopeo sta lavorando per arrivare a un accordo con il Lipsia: l’operazione prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, la situazione sarebbe ormai agli sgoccioli: “Con Elmas si stanno limando gli ultimi dettagli. Il calciatore è al settimo cielo, è molto felice e non vede l’ora di raggiungere Napoli e i suoi compagni di squadra nella giornata di domani”.

La felicità del giocatore, come sottolineato da De Maggio, è palpabile: Elmas è entusiasta di questa nuova esperienza e non vede l’ora di indossare la maglia azzurra e unirsi ai nuovi compagni di squadra. Si tratta di un’opportunità importante per lui, che potrebbe trovare maggiore spazio in un centrocampo ricco e dinamico come quello del Napoli, specialmente con il nuovo schema tattico che prevede una linea di centrocampisti sempre presente. Nel mentre si pensa al suo esordio, non è da escludere che possa andare in panchina contro il Cagliari.