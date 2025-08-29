Politano vuole solo il Napoli: cosa ha rifiutato pur di restare in azzurro

Matteo Politano è ormai uno dei giocatori più preziosi del Napoli di Antonio Conte, un vero e proprio pilastro della squadra. La fiducia del mister in lui è totale, tanto che lo considera un titolare inamovibile. Ma uno degli aspetti che ha maggiormente segnato la sua permanenza a Napoli è il rifiuto di una maxi offerta proveniente dalla Saudi Pro League, che avrebbe garantito al giocatore un contratto ben più vantaggioso e con cifre da top assoluto nel calcio. Politano, però, ha scelto di non cedere alle lusinghe economiche e di continuare la sua avventura con il Napoli, un club che ormai considera come casa.

Tra rinnovo e voglia di Napoli, Politano innamorato dell’azzurro

In virtù di questa sua dedizione, la società partenopea ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2028, un accordo che è già stato definito con il suo agente e che manca solo dell’annuncio ufficiale. Politano, con 234 presenze complessive, ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per il Napoli, tanto che l’arrivo di Antonio Conte ha solo consolidato il suo ruolo da titolare indiscutibile.

Oltre alla sua importanza nel club azzurro, Politano ha anche ambizioni azzurre. Il suo sogno è quello di ricevere una convocazione dal nuovo CT dell’Italia, Gennaro Gattuso, suo primo allenatore al Napoli, con l’obiettivo di far parte della squadra con vista sul Mondiale. Nel frattempo, continua a correre per il Napoli, verso nuove sfide e traguardi.