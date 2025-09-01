VIDEO/ Ufficiale, Elmas torna a Napoli. Le immagini da brividi: “Mi sei mancata”
Set 01, 2025 - Redazione Vesuviolive
La storia d’amore tra il Napoli ed Eljif Elmas continua. Dopo un anno e mezzo di lontananza, il centrocampista macedone torna ufficialmente a vestire la maglia azzurra.
La società partenopea ha annunciato il suo ritorno dopo giorni di trattative, riportando in squadra un giocatore già molto apprezzato durante la gestione Spalletti.
Elmas, infatti, non è soltanto un centrocampista: la sua duttilità gli permette di ricoprire più ruoli, incluso quello di esterno offensivo, qualità che lo rende una pedina preziosa per Antonio Conte.
Il presidente Aurelio De Laurentiis ha salutato così il suo ritorno: «Bentornato Eljif». Un innesto che arricchisce ulteriormente il mercato del Napoli e che rafforza le ambizioni della squadra in vista della nuova stagione.