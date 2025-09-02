Nuovo stadio a Poggioreale, slitta l’incontro: “Individuate criticità”. La situazione

La Conferenza dei servizi della Zes chiamata a valutare il progetto di fattibilità del nuovo stadio della SSC Napoli nell’area del Caramanico a Poggioreale, inizialmente prevista per giovedì 4 settembre, è stata rinviata al 18 settembre. La notizia è riportata da Il Mattino.

Nel frattempo, il Comune di Napoli ha inviato un parere dettagliato alla Zes, evidenziando diversi punti critici del progetto. L’organismo ha preso in considerazione le osservazioni dell’amministrazione, mentre il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiesto un paio di settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni.

Il sindaco Gaetano Manfredi non ha respinto il progetto, ma ha sollecitato alcune modifiche sostanziali. Tra i nodi principali segnalati dal Comune:

lo spostamento di circa 300 famiglie e delle loro attività, per le quali la SSC Napoli dovrà prevedere soluzioni concrete;

la questione dei parcheggi, con la richiesta di De Laurentiis di realizzare 8.000 posti auto. Su questo punto pesa la sovrapposizione con le aree destinate al nuovo Palazzetto dello sport previsto al Centro Direzionale.

La discussione resta dunque aperta: non c’è chiusura nei confronti del progetto, ma la necessità di un confronto per superare le criticità emerse.