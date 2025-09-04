Napoli-Sporting Lisbona, i biglietti: prezzi e quando inizierà la vendita

La SSC Napoli comunica che:

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 5 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Pisa , match che si disputerà lunedì 22 Settembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

saranno in vendita i biglietti per , match che si disputerà A partire dalle ore 12:00 di lunedì 8 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Sporting CP , secondo match di Champions League che si disputerà mercoledì 1 Ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

saranno in vendita i biglietti per , secondo match di Champions League che si disputerà A partire dalle ore 12:00 di lunedì 15 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Genoa, match che si disputerà domenica 5 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per le partite di Serie A contro Pisa e Genoa si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti.

Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti.

Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

I prezzi per Napoli vs Sporting CP saranno i seguenti:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 35,00 € 40,00 € CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 € DISTINTI INFERIORI 65,00 € 80,00 € DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 € TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 € TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 145,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 €

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 25/26

Dalle ore 12:00 di lunedì 8 Settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 10 Settembre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera).

FASE 2 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card

Dalle ore 12:00 di giovedì 11 Settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 18 Settembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 19 Settembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita).

Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS SPORTING CP

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 19 Settembre 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco, e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone.

Per questa gara resteranno validi i codici stagionali della stagione 2024/25, e non sarà possibile richiedere nuovi codici.

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS SPORTING CP

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 19 Settembre 2025, presso i punti vendita abilitati e previa esibizione della documentazione indicata. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family: