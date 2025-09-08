Zielinski avvisa: “Napoli favorito? Noi siamo l’Inter, vogliamo vincere tutto”

Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset, affrontando i temi legati alle prime difficoltà vissute con la maglia dell’Inter e le ambizioni personali e collettive per la stagione in corso. Il centrocampista polacco, arrivato in estate dal Napoli, si è detto fiducioso nel percorso della squadra e determinato a dare il proprio contributo.

Zielinski punta tutto sull’Inter e snobba il Napoli

Quali sono gli obiettivi dell’Inter in questa stagione ?: “L’Inter deve puntare sempre in alto, in tutte le competizioni e cercare di vincere”.

Una dichiarazione chiara, che conferma le altissime aspettative che gravitano intorno al club nerazzurro, chiamato a confermarsi ai vertici sia in Serie A che in Champions League.

Il Napoli è la squadra favorita per la vittoria dello scudetto ?: “Chi è favorito? Si vedrà, noi siamo forti, abbiamo tantissime qualità, cercheremo di arrivare alla fine della stagione in cima”.

Zielinski non chiude le porte al passato, ma guarda avanti con determinazione. Il suo messaggio è diretto: l’Inter ha tutto per essere protagonista fino alla fine.