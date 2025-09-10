ULTIM’ORA/ Salerno si candida ad Euro 2032, Napoli rischia di perdere il posto

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha inviato una lettera a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per proporre la candidatura dello stadio Arechi come sede di alcune partite degli Europei 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia.

Salerno si candida a Euro 2032, la lettera a Gravina da parte del sindaco

La proposta arriva in un momento cruciale, poiché l’impianto salernitano sarà completamente ristrutturato e ammodernato grazie all’investimento della Regione Campania.

“L’Arechi diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia” – si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città – “un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale”.

Il Comune di Salerno, inoltre, ha chiesto di poter conoscere i dettagli del dossier di candidatura, così da assumere “impegni puntuali e precisi” e contribuire, attraverso una collaborazione istituzionale sinergica, all’accoglienza di Euro 2032.

Nonostante l’ottimismo della giunta comunale, la strada appare in salita. Al momento, infatti, gli stadi in corsa sono undici (dodici se si considera anche il possibile nuovo impianto della AS Roma a Pietralata oltre all’Olimpico).

La lista delle certezze comprende Roma, Torino e Firenze, mentre permangono dubbi su Milano e Napoli. In questo quadro, l’Arechi rischia di restare fuori, ma la candidatura rappresenta comunque un segnale forte della volontà di Salerno di ritagliarsi un ruolo nella grande vetrina del calcio europeo.