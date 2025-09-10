ULTIM’ORA/ Scelto l’arbitro di Fiorentina-Napoli: la designazione completa
Set 10, 2025 - Michele Massa
Sarà Luca Zufferli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 13 settembre alle 20.45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.
La designazione completa e l’arbitro di Fiorentina-Napoli
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A, affidando al fischietto friulano un match che storicamente regala spettacolo e grande intensità.
Ad assistere Zufferli sulle fasce ci saranno Bindoni e Tegoni, mentre il ruolo di quarto uomo è stato assegnato a Collu. Alla VAR Room spazio a Aureliano, supportato dall’AVAR Meraviglia.
Una designazione importante per Zufferli, chiamato a gestire una delle partite di cartello del turno di campionato.
FIORENTINA – NAPOLI Sabato 13/09 h. 20.45
ZUFFERLI
BINDONI – TEGONI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA