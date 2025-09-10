Vesuvio Live

ULTIM’ORA/ Scelto l’arbitro di Fiorentina-Napoli: la designazione completa

Set 10, 2025 - Michele Massa

Sarà Luca Zufferli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 13 settembre alle 20.45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

La designazione completa e l’arbitro di Fiorentina-Napoli

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A, affidando al fischietto friulano un match che storicamente regala spettacolo e grande intensità.

Ad assistere Zufferli sulle fasce ci saranno Bindoni e Tegoni, mentre il ruolo di quarto uomo è stato assegnato a Collu. Alla VAR Room spazio a Aureliano, supportato dall’AVAR Meraviglia.

Una designazione importante per Zufferli, chiamato a gestire una delle partite di cartello del turno di campionato.

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 13/09 h. 20.45

ZUFFERLI 

BINDONI – TEGONI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".