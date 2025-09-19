Milinkovic Savic scavalca Meret nelle gerarchie? La risposta di Conte

Prima della partita contro il Manchester City, Antonio Conte ha chiarito la scelta di schierare Milinkovic-Savic come portiere titolare, facendo luce su una decisione che ha sollevato non poche curiosità. “Milinkovic-Savic titolare? È una scelta, non dipende da nessun infortunio”, ha detto il tecnico, smentendo qualsiasi ipotesi legata a problematiche fisiche per Meret, il quale ieri ha dovuto accontentarsi di partire dalla panchina per motivi tecnici.

Alex Meret o Milinkovic Savic? La risposta di Conte

Il focus, dunque, si è spostato sulla strategia di Conte. Milinkovic-Savic è stato scelto per affidargli il compito di gestire i lanci lunghi e le ripartenze, un aspetto fondamentale per affrontare una squadra come il Manchester City, conosciuta per il suo palleggio fluido e la capacità di dominare il possesso palla. “Il resto è City-Napoli così come probabilmente Conte l’aveva preparata, scegliendo in porta Milinkovic-Savic per affidare a lui i lanci lunghi, provare a colpire in ripartenza, scelta inevitabile lasciare alla squadra di Guardiola il palleggi”, si leggeva questa mattina sul Corriere della Sera.

Una decisione che, oltre a riflettere la strategia di gioco, ha anche acceso i riflettori su un tema che diventerà probabilmente centrale nelle prossime settimane: la posizione in porta. Meret, pur essendo il titolare nelle gerarchie precedenti, è stato quindi escluso per una ragione puramente tattica, lasciando spazio al portiere serbo che, alla Etihad, ha dimostrato di saper rispondere alle difficoltà. Un’ottima prestazione che ha fatto dimenticare l’incertezza vista al Franchi, quando fu protagonista di un gol subito che avrebbe potuto evitare con maggiore attenzione.

Con il Pisa già nel mirino per il prossimo impegno di campionato, la domanda che resta sul tavolo è quale sarà la scelta di Conte per il match di lunedì. La posizione di Milinkovic-Savic in porta potrebbe infatti diventare uno degli argomenti più discussi nelle prossime settimane, con Meret pronto a rispondere e cercare di riconquistare il posto da titolare.