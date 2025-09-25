Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Le parole di Kvaratskhelia ai compagni prima dell’addio: la scena che ha colpito nel film del Napoli

Set 25, 2025 - Michele Massa

È arrivato ieri nelle sale “AG4IN”, il docufilm che racconta il trionfo del quarto scudetto del Napoli, un’opera che ripercorre l’intera stagione azzurra offrendo momenti inediti e dietro le quinte carichi di emozione. Il film mette in scena la cavalcata intensa e sofferta che ha portato il club partenopeo a conquistare il quarto titolo della sua storia, un percorso vissuto partita dopo partita, tra entusiasmo, paure e una determinazione che ha unito squadra e tifosi.

Le parole di Kvaratskhelia ai compagni prima dell’addio

Grazie a interviste esclusive, immagini d’archivio e testimonianze dirette, “AG4IN” permette di rivivere la magia di una stagione destinata a restare nella memoria collettiva, restituendo allo spettatore il calore del tifo e la forza di un gruppo che ha saputo superare ogni ostacolo. Tra i momenti più intensi spicca una sequenza ambientata a metà gennaio, quando Khvicha Kvaratskhelia, pronto a trasferirsi al Paris Saint-Germain, saluta i compagni nello spogliatoio.

In lacrime, il talento georgiano pronuncia parole semplici ma profonde: “Per me non siete stati semplici compagni, ma veri e propri fratelli”. Questa scena diventa il cuore emotivo del film, rappresentando alla perfezione il legame umano che si nasconde dietro una vittoria sportiva.

“AG4IN” non si limita a celebrare i successi sul campo: mostra anche il lavoro quotidiano, i sacrifici e la forza del gruppo che hanno reso possibile il trionfo. La sequenza di Kvaratskhelia assume così il valore di simbolo, ricordando che dietro ogni trofeo ci sono storie di rapporti, amicizia e affetto sincero, elementi che rendono il calcio non solo un gioco, ma un racconto di vita.

Tag
SSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".