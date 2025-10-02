I quotidiani contro McTominay: “La sua peggior partita al Napoli, inconcludente”

Scott McTominay continua a faticare nel lasciare il segno e a imporsi come elemento chiave della squadra. Anche nella sfida contro lo Sporting la sua prestazione è stata sotto tono, poco incisiva sia in fase di costruzione che in quella di interdizione. Una prova opaca, priva di personalità e ritmo. Secondo i principali quotidiani sportivi, è stato uno dei peggiori in campo, ricevendo i voti più bassi in pagella. Le critiche si concentrano sulla mancanza di iniziativa e sulla difficoltà nel leggere le situazioni di gioco. Di seguito, riportiamo nel dettaglio le valutazioni ricevute.

McTominay sulla bocca di tutti, dov’è finito Scott?

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

“L’angolo di Nord Europa rimasto senza corrente. Hojlund e Kdb bene, lui perso: in area, il suo territorio, non si vede e inconcludente. Sostituito”.

Voto 5,5 per il Corriere dello Sport

“Si muove spesso alla ricerca della miglior posizione ma perde troppi palloni e non incide come sa, come può”.

Voto 5 per Tuttonapoli

“Arriva con un pizzico di ritardo in un paio di situazioni. Perde molti contrasti e sbaglia molte scelte. Forse la sua prova peggiore da quando è al Napoli”.