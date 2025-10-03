Edo De Laurentiis si sposa: l’emozionante proposta di matrimonio alla sua Terry

Edoardo De Laurentiis, vice presidente della SSC Napoli, e la compagna Terry hanno coronato il loro sogno d’amore. Ieri, come mostrato in alcune stories su Instagram, la coppia ha organizzato un piccolo party per annunciare ufficialmente il loro matrimonio.

Il figlio di Aurelio De Laurentiis si sposa, la proposta

Si è trattato di una festa intima con gli amici più cari, informale e gioiosa, che anticipa la cerimonia in chiesa che celebrerà ufficialmente il loro grande giorno. Tra fuochi d’artificio, musica e buon cibo, Edoardo De Laurentiis ha sfoggiato una sgargiante camicia multicolor, mostrando tutta la sua emozione dopo la gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona.

Durante la serata, in un momento particolarmente romantico, Edo ha abbracciato Terry e le ha detto: “Ormai sei mia moglie, mi devi sopportare per tutta la vita. Per questo ti prometto felicità per tutta la vita!”, ricevendo applausi scroscianti da tutti i presenti.

La coppia sta inoltre vivendo un momento speciale della loro vita personale, essendo in attesa del loro primo figlio. Un evento che rende ancora più speciale questa festa d’amore e gioia condivisa con amici e familiari.