Noa Lang lascia il Napoli a gennaio? Il clamoroso scenario di mercato

L’avventura di Noa Lang al Napoli potrebbe concludersi prima del previsto. Dall’Olanda filtrano infatti indiscrezioni su una possibile partenza a gennaio, con la formula del prestito temporaneo. L’esterno classe 1999, arrivato in estate dopo una lunga trattativa, rischia dunque di lasciare il club azzurro già nel corso della stagione.

Noa Lang in prestito a gennaio? I rumors dall’Olanda

L’ex talento del PSV Eindhoven era stato acquistato dal direttore sportivo Giovanni Manna per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione era stata impostata già a gennaio scorso, quando il dirigente partenopeo aveva provato ad anticipare i tempi per assicurarsi il giocatore (anche in previsione dell’eventuale addio di Kvaratskhelia), ma l’affare si era poi concretizzato soltanto in estate.

Oggi, però, il futuro di Lang resta in bilico: Conte lo sta impiegando col contagocce, e il calciatore starebbe valutando l’idea di cercare maggiore continuità altrove nella seconda parte della stagione.

Dopo la notizia diffusa da “Soccer News”, sui social dei tifosi del PSV è subito esploso l’entusiasmo: in molti sognano il ritorno del loro ex idolo già nella prossima finestra di mercato. Difficile, tuttavia, pensare che il Napoli, dopo un investimento così importante, possa lasciarlo partire senza esitazioni. Tuttavia, nel calcio nulla è impossibile — e se le due società dovessero davvero avviare un dialogo, molto dipenderà dalla decisione finale di Conte, che avrà come sempre l’ultima parola.