RETROSCENA/ Il Napoli voleva Neymar prima di De Bruyne: il racconto della trattativa

Neymar e il Napoli, il clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport: secondo quanto riportato dalla “rosea”, la scorsa estate il fuoriclasse brasiliano è stato davvero vicino a vestire la maglia del Napoli.

Neymar era il sogno del Napoli, il racconto della trattativa

L’indiscrezione, che ha del sensazionale, racconta come l’idea Neymar-Napoli sia nata già a gennaio e sia rimasta viva per diversi mesi, fino a maggio, quando si è progressivamente spenta con l’avvicinarsi della festa scudetto. Durante quel periodo, spiega la Gazzetta, si è tenuto un primo vero summit sul futuro del club, ma con l’allestimento del cosiddetto “Fab Four” già completato, l’arrivo del brasiliano avrebbe rischiato di alterare gli equilibri tattici della squadra.

In realtà, sottolinea ancora il quotidiano, la suggestione Napoli-Neymar non è stata soltanto una fantasia. Il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e il tecnico Antonio Conte hanno seriamente valutato una collocazione tecnica per il campione sudamericano, immaginandone l’inserimento in un contesto offensivo già ricco di talento.

Alla fine, però, ha prevalso la linea della prudenza: il Napoli ha deciso di consolidare una rosa già altamente competitiva, puntando soprattutto sull’inserimento di Kevin De Bruyne, considerato il vero faro del nuovo progetto azzurro.

La “scintilla Neymar” resta dunque una pagina affascinante, una suggestione mai concretizzata, ma che testimonia l’ambizione del club partenopeo e la sua volontà di continuare a pensare in grande.