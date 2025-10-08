De Bruyne campione di beneficenza: il gesto da applausi del centrocampista azzurro

Kevin De Bruyne fa parlare di sé anche fuori dal rettangolo di gioco. Il campione belga attualmente impegnato nella sosta nazionali con il Belgio, si è reso protagonista per un gesto da applausi.

Il calciatore del Napoli dopo aver fornito nella partita di domenica, si è unito alla sua nazionale. I diavoli rossi saranno protagonisti nelle qualificazioni ai mondiali contro Macedonia del Nord nella giornata di venerdì e contro il Galles nella giornata di lunedì.

Da martedì poi si riaggregherà al gruppo azzurro per proseguire il percorso in campionato contro il Torino nella giornata di sabato 18 Ottobre.

Gesto magnifico di De Bruyne

De Bruyne ha deciso di mettersi in gioco anche nella sfida con le malattie metaboliche infantili. Il belga donerà un dipinto della sua collezione personale, precisamente dal suo salotto di casa. Il dipinto dell’artista tedesco Claus Bertermann sarà esposto anche al Castello di Poeke durante la Biennale d’Arte Contemporanea proprio da dalla giornata di venerdì 10 Ottobre.

L’opera sarà poi messa all’asta da Kevin stesso per l’iniziativa “Art4KidsByKDB” e il ricavato sarà interamente donato all’organizzazione no-profit Metabolic Diseases Ghent University Hospital.

D’altronde campioni si nasce, ennesima dimostrazione della bontà dell’uomo oltre le grandi giocate nei migliori campi di tutta Europa e oltre.